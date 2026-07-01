Visite libre des extérieurs, Manoir d’Hellenvilliers, Le Mesnil-Jourdain

Informations pratiques

Visite libre des extérieurs 19 et 20 septembre Manoir d’Hellenvilliers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Promenade autour des bâtiments du Manoir , en travaux depuis 14 ans, qui renaît sous la baguette magique d artisans talentueux! Un jardin poétique vous accueille pour une pause en dehors du temps .

Manoir d’Hellenvilliers 5 rue de l’église, 27400 Le Mesnil-Jourdain Le Mesnil-Jourdain 27400 Eure Normandie https://manoirdhellenvilliers.com Manoir-ferme des XVe et XVIe s. en pierre et en colombage. Bâtiment en pierre du XVIIe s., le tout formant une cour carrée avec l’église du village dans le prolongement des constructions. Jardins romantiques. Parking devant le cimetière.

Promenade autour des bâtiments du Manoir , en travaux depuis 14 ans, qui renaît sous la baguette magique d artisans talentueux! Un jardin poétique vous accueille pour une pause en dehors du temps .

a.reveilhac@wanadoo.fr