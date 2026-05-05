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Visite libre du manoir, Manoir d’Hellenvilliers, Le Mesnil-Jourdain

Visite libre du manoir, Manoir d’Hellenvilliers, Le Mesnil-Jourdain

Visite libre du manoir, Manoir d’Hellenvilliers, Le Mesnil-Jourdain samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Manoir d’Hellenvilliers

Adresse : 5 rue de l église 27400 le mesnil Jourdain

Ville : 27400 Le Mesnil-Jourdain

Département : Eure

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Visite libre du manoir 19 et 20 septembre Manoir d’Hellenvilliers Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre d un ensemble unique datant des XVe et XVIe siècles

Manoir d’Hellenvilliers 5 rue de l église 27400 le mesnil Jourdain Le Mesnil-Jourdain 27400 Eure Normandie https:///manoirdhellenvilliers.com Manoir XV et XVI eme siecles
Journées européennes du patrimoine 2026

©ameliereveilhac

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