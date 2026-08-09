L’église Saint-Jean-Baptiste, Eglise saint-Jean, Fontenay-le-Comte

Informations pratiques

L’église Saint-Jean-Baptiste 19 et 20 septembre Eglise saint-Jean Vendée

Entrée Libre (Durée : 30 min)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une église primitive existe déjà au Moyen Âge (1050) dans ce faubourg situé en dehors des remparts de la ville. Au 13e siècle elle devient église paroissiale. De 1425 à 1450 de grands travaux sont entrepris : « Saint Jean fut reconstruite à neuf ». L’église actuelle garde les lignes et proportions données à cette époque : l’intérieur à trois nefs, la porte sud à ogive flamboyante, le clocher copié sur celui de Notre-Dame. Le 19e siècle est une période d’embellissement avec une décoration intérieure soignée : l’orgue, le maître-autel sur plan d’Octave de Rochebrune, une Pietà… L’église Saint-Jean-Baptiste a été classée Monument Historique en 1906.

Les paroissiens seront à votre disposition pour vous faire découvrir ce magnifique lieu empreint d’histoire. Profitez de leur passion et de leurs connaissances pour explorer l’église et ses trésors cachés.

Eglise saint-Jean 1 Rue Saint-Jean, 85200 Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire

Une église primitive existe déjà au Moyen Âge (1050) dans ce faubourg situé en dehors des remparts de la ville. Au 13e siècle elle devient église paroissiale. De 1425 à 1450 de grands travaux sont : …

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