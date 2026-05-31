L’église St Apollinaire de Meximieux et son quartier ancien, Syndicat d’Initiative, Meximieux
L’église St Apollinaire de Meximieux et son quartier ancien, Syndicat d’Initiative, Meximieux samedi 19 septembre 2026.
L’église St Apollinaire de Meximieux et son quartier ancien Samedi 19 septembre, 10h00 Syndicat d’Initiative Ain
Limité à 20 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00
Découvrez l’ancienne collégiale de Meximieux (XVe-XIXème s.) et ses stalles remarquables, puis le quartier voisin, le plus ancien de la ville. Cette balade à travers le temps, de l’époque gallo-romaine à nos jours, sera ponctuée d’anecdotes illustrant les nombreuses évolutions du quartier.
Syndicat d’Initiative 1 rue de Genève 01800 Meximieux Meximieux 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 33 (0)4 74 61 11 11 https://www.facebook.com/OTmeximieux/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « decouverte.si@mairie-meximieux.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 74 61 11 11 »}]
Découvrez l’ancienne collégiale de Meximieux (XVe-XIXème s.) et ses stalles remarquables, puis le quartier voisin, le plus ancien de la ville. Cette balade à travers le temps, de l’époque à nos sera…
© Carte postale ancienne Cim – Combier
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