L’église St Apollinaire de Meximieux et son quartier ancien, Syndicat d’Initiative, Meximieux

L’église St Apollinaire de Meximieux et son quartier ancien Samedi 19 septembre, 10h00 Syndicat d’Initiative Ain

Limité à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Découvrez l’ancienne collégiale de Meximieux (XVe-XIXème s.) et ses stalles remarquables, puis le quartier voisin, le plus ancien de la ville. Cette balade à travers le temps, de l’époque gallo-romaine à nos jours, sera ponctuée d’anecdotes illustrant les nombreuses évolutions du quartier.

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Découvrez l’ancienne collégiale de Meximieux (XVe-XIXème s.) et ses stalles remarquables, puis le quartier voisin, le plus ancien de la ville. Cette balade à travers le temps, de l’époque à nos sera…

© Carte postale ancienne Cim – Combier