Visite guidée du château de Meximieux, Château de Meximieux, Meximieux

Visite guidée du château de Meximieux Dimanche 20 septembre, 10h00, 15h00 Château de Meximieux Ain

Chaussures de marche ou baskets

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Guidée par des passionnés de l’histoire de Meximieux, la visite permettra d’admirer le site et de découvrir la longue histoire du château. Elle permettra d’accéder aux ruines et à l’orangerie, d’ordinaire fermés au public. Elle s’achèvera par un diaporama présentant les impressionnants travaux de sauvegarde du monument réalisés en 2024

Château de Meximieux 19 avenue du Docteur Berthier 01800 Meximieux Meximieux 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04-74-46-08-80 https://ville-meximieux.fr/ Fondé en 1070, le château de Meximieux est situé dans un cadre exceptionnel dominant la Plaine de l’Ain. Ses ruines et son orangerie sont habituellement fermées au public. Le site appartient à la ville. Parking accessible par la ruelle montante en face de la halle des Sports de Meximieux

Guidée par des passionnés de l’histoire de Meximieux, la visite permettra d’admirer le site et de découvrir la longue histoire du château. Elle permettra d’accéder aux ruines et à l’orangerie, fermés…

© F. Mosneron Dupin