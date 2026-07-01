Informations pratiques

Perrigny-sur-Armançon

Légumes de saison et épicerie locale

4 Grande Rue Perrigny-sur-Armançon Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:00:00

fin : 2026-07-31 19:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25 2026-10-02 2026-10-09 2026-10-16 2026-10-23 2026-10-30 2026-11-06 2026-11-13 2026-11-20 2026-11-27

Isis vous accueille à Perrigny-sur-Armançon où vous trouverez des fruits et légumes de saison et de l’épicerie locale. .

4 Grande Rue Perrigny-sur-Armançon 89390 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 40 00 94

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English : Légumes de saison et épicerie locale

L’événement Légumes de saison et épicerie locale Perrigny-sur-Armançon a été mis à jour le 2026-07-16 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois