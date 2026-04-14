L’Elixir d’amour, ou l’attrape-nigaud, Théâtre Monde du Rêve, Saint-Thibault-des-Vignes

L’Elixir d’amour, ou l’attrape-nigaud Dimanche 26 avril, 16h00 Théâtre Monde du Rêve Seine-et-Marne

Prix unique : 11€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-26T16:00:00+02:00 – 2026-04-26T17:30:00+02:00

Colombine a deux prétendants : Pantalone et le Capitán Patatas Bravas de la Tortilla Poco Hecha con Paella ﻿A﻿ceite Gazpacho y Quiquiriqui !

L‘un étant vieux et avare, l‘autre prétentieux et trouillard, elle n‘est intéressée par aucun des deux.

Ceci dit, il y aurait peut-être moyen de leur jouer un tour et d‘en tirer profit.

Tout ça, sans en choisir aucun…

Véritable farce rocambolesque jouée dans la grande tradition de la Commedia dell’arte, cette pièce dénonce le harcèlement, et critique le racisme, le nationalisme, l‘élitisme, le libéralisme… enfin, tous les vilains mots en -isme.

Sauf le féminisme, bien sûr !

Le 26 avril 2026 à 16h au théâtre Monde du Rêve

1h30 | tout public

Réservation : https://www.billetreduc.com/spectacle/lelixir-damour-ou-lattrape-nigaud-400308

Plus d’information : https://canva.link/d7109b8ys5r9767

Teaser : https://www.youtube.com/watch?v=LLSpGd-aWTg

Texte : Carole Ballereau & Antoine Charneau

Mise en scène : Marco Del Nero

Avec : Carole Ballereau, Antoine Charneau, Marco Del Nero

Théâtre Monde du Rêve

34 rue de Lagny, 77400 Saint-Thibault des vignes

Renseignements et réservations : 06 70 56 73 31

E.mail : jp@mondedureve.com

Prix unique : 11€

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Une farce à l’italienne pétillante et haute en couleur ! – canevas original de Commedia Dell’arte

Compagnie Karrak