L’émoi des Mots CIE LES DECATALOGUES Habas

Foyer Municipal Habas Landes

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le commun des mortels ignore qu’accéder à la gloire et à la postérité n’est pas affaire de chance mais bel et bien de technique.  La méthode Urbain est une formation accélérée en manipulation des masses à l’usage de tous ceux qui ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre comment les puissants d’aujourd’hui en sont arrivés là, apprendre à devenir riche, à contrôler l’opinion publique et à bâtir un monde meilleur à votre image, c’est le défi que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose. C’est drôle et incisif !   .

Foyer Municipal Habas 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine   latelierdumot@posteo.net

English : L’émoi des Mots CIE LES DECATALOGUES

Ordinary mortals are unaware that achieving fame and posterity is not a matter of luck, but of technique. The Urbain Method is a crash course in mass manipulation for anyone with ambitions to become master of the world.

