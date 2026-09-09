L’Empreinte: Aspirator Brive-la-Gaillarde
mercredi 6 janvier 2027 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Aspirator
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06 18:30:00
fin : 2027-01-06
Date(s) :
2027-01-06
Aspirator
Mélissa VON VÉPY Compagnie Happès.
Mi-reine et roi déchus, mi-clowns naïfs, deux êtres semblent échoués au milieu d’un monticule de poussière. Jusqu’à ce qu’un aspirateur plein de vie vienne pimenter leur existence, et peut-être la menacer. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: Aspirator
L’événement L’Empreinte: Aspirator Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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