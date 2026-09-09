Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Aspirator

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-06 18:30:00

fin : 2027-01-06

Date(s) :

2027-01-06

Aspirator

Mélissa VON VÉPY Compagnie Happès.

Mi-reine et roi déchus, mi-clowns naïfs, deux êtres semblent échoués au milieu d’un monticule de poussière. Jusqu’à ce qu’un aspirateur plein de vie vienne pimenter leur existence, et peut-être la menacer. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Aspirator

L’événement L’Empreinte: Aspirator Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme