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L’Empreinte: Aspirator Brive-la-Gaillarde

mercredi 6 janvier 2027 · Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Aspirator Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mercredi 6 janvier 2027
Fin
mercredi 6 janvier 2027
Heure de début
18:30:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Aspirator

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-06 18:30:00
fin : 2027-01-06

Date(s) :
2027-01-06

Aspirator
Mélissa VON VÉPY Compagnie Happès.
Mi-reine et roi déchus, mi-clowns naïfs, deux êtres semblent échoués au milieu d’un monticule de poussière. Jusqu’à ce qu’un aspirateur plein de vie vienne pimenter leur existence, et peut-être la menacer.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Aspirator

L’événement L’Empreinte: Aspirator Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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