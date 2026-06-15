Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Ciné-concert-Festival du cinéma de Brive

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-08 21:00:00

fin : 2027-04-08

Date(s) :

2027-04-08

Ciné-concert dans le cadre du Festival du cinéma de Brive Rencontres internationales du moyen métrage.

La 24e édition du Festival du cinéma de Brive, organisé par la Société des réalisateurs de films, se tiendra du 5 au 10 avril 2027 au cinéma Rex et dans d’autres lieux culturels de la ville. La Scène nationale est heureuse d’accueillir ce rendez-vous gratuit et ouvert à toutes et tous, le ciné-concert du festival. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Ciné-concert-Festival du cinéma de Brive

L’événement L’Empreinte: Ciné-concert-Festival du cinéma de Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme