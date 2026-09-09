Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-26 20:00:00

fin : 2026-11-26

Date(s) :

2026-11-26

Danse: A l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.

Christian RIZZO L’Association Fragile

Christian Rizzo démultiplie le geste quotidien en une partition organique pour sept danseuses et danseurs. L’espace nu, traversé de lumières changeantes et de mouvements suspendus, devient alors le lieu d’un apaisement possible. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail

L’événement L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme