L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail Brive-la-Gaillarde
jeudi 26 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26
Date(s) :
2026-11-26
Danse: A l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.
Christian RIZZO L’Association Fragile
Christian Rizzo démultiplie le geste quotidien en une partition organique pour sept danseuses et danseurs. L’espace nu, traversé de lumières changeantes et de mouvements suspendus, devient alors le lieu d’un apaisement possible. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail
L’événement L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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