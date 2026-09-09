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L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail Brive-la-Gaillarde

jeudi 26 novembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 26 novembre 2026
Fin
jeudi 26 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-26 20:00:00
fin : 2026-11-26

Date(s) :
2026-11-26

Danse: A l’ombre d’un vaste détail, hors tempête.
Christian RIZZO L’Association Fragile
Christian Rizzo démultiplie le geste quotidien en une partition organique pour sept danseuses et danseurs. L’espace nu, traversé de lumières changeantes et de mouvements suspendus, devient alors le lieu d’un apaisement possible.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail

L’événement L’Empreinte: Danse A l’ombre d’un vaste détail Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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