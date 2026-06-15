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L’Empreinte: Entre-temps Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Entre-temps Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Entre-temps Brive-la-Gaillarde vendredi 12 mars 2027.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 12 mars 2027

Fin : vendredi 12 mars 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Entre-temps

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-12 20:00:00
fin : 2027-03-12

Date(s) :
2027-03-12 2027-03-13

Entre-temps
Philippe DECOUFLÉ COompagnie DCA.
Pour retraverser quarante ans de danse, le génial Decouflé a réuni un casting somptueux de danseuses et danseurs de tous âges. Une ode au temps qui donne chair à la mémoire, joyeusement.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Entre-temps

L’événement L’Empreinte: Entre-temps Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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