Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Entre-temps

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-12 20:00:00

fin : 2027-03-12

Date(s) :

2027-03-12 2027-03-13

Entre-temps

Philippe DECOUFLÉ COompagnie DCA.

Pour retraverser quarante ans de danse, le génial Decouflé a réuni un casting somptueux de danseuses et danseurs de tous âges. Une ode au temps qui donne chair à la mémoire, joyeusement. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Entre-temps

L’événement L’Empreinte: Entre-temps Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme