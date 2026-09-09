Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Forêts

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-24 16:00:00

fin : 2027-03-24

Date(s) :

2027-03-24

Forêts Nelson.

Deux musiciennes et une plante livrent un concert électro-végétal, empli de sonorités du vivant et de chansons joyeuses. Qui donne sacrément envie d’escapades en forêt ! .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Forêts

L’événement L’Empreinte: Forêts Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme