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L’Empreinte: Forêts Brive-la-Gaillarde

mercredi 24 mars 2027 · Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Forêts Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
mercredi 24 mars 2027
Fin
mercredi 24 mars 2027
Heure de début
16:00:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Forêts

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-24 16:00:00
fin : 2027-03-24

Date(s) :
2027-03-24

Forêts Nelson.
Deux musiciennes et une plante livrent un concert électro-végétal, empli de sonorités du vivant et de chansons joyeuses. Qui donne sacrément envie d’escapades en forêt !   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Forêts

L’événement L’Empreinte: Forêts Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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