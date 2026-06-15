L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL Brive-la-Gaillarde jeudi 11 février 2027.
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 19:00:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Fusées-Jeanne CANDEL La vie brève Théâtre de l’Aquarium.
Fable spatiale intergalactique bricolée avec les moyens du bord, Fusées revendique un théâtre artisanal et poétique, où le presque rien devient magique ! .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL
L’événement L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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