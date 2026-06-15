Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-11 19:00:00

fin : 2027-02-11

Date(s) :

2027-02-11

Fusées-Jeanne CANDEL La vie brève Théâtre de l’Aquarium.

Fable spatiale intergalactique bricolée avec les moyens du bord, Fusées revendique un théâtre artisanal et poétique, où le presque rien devient magique ! .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL

L’événement L’Empreinte: Fusées-Jeanne CANDEL Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme