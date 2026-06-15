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L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées Brive-la-Gaillarde samedi 9 janvier 2027.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : samedi 9 janvier 2027

Fin : samedi 9 janvier 2027

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-09 20:00:00
fin : 2027-01-09

Date(s) :
2027-01-09

ABD AL MALIK
Vingt ans après son disque-manifeste Gibraltar, pétri de slam et de poésie pulsée, Abd al Malik ravive sur scène l’esprit de vivre ensemble qui habitait cet album.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées

L’événement L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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