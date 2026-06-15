Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-09 20:00:00

fin : 2027-01-09

Date(s) :

2027-01-09

ABD AL MALIK

Vingt ans après son disque-manifeste Gibraltar, pétri de slam et de poésie pulsée, Abd al Malik ravive sur scène l’esprit de vivre ensemble qui habitait cet album. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées

L’événement L’Empreinte: Gibraltar, identités reconciliées Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme