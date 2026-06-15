L’Empreinte: Il a la côte Devos! Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Il a la côte Devos! Brive-la-Gaillarde dimanche 8 novembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Il a la côte Devos!
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 20:00:00
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Il a la côte Devos !
TEXTES DE RAYMOND DEVOS DANIEL BENOIN
À l’occasion de la 44e Foire du livre de Brive, du 6 au 8 novembre, sous la présidence de l’autrice et académicienne Dominique Bona, la ville de Brive et L’empreinte proposent une soirée de clôture haute en couleurs pour un hommage à une icône. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: Il a la côte Devos!
L’événement L’Empreinte: Il a la côte Devos! Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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