Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Karaoké -Raphaël

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02 20:00:00

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Karaoké

RAPHAËL Cyril TESTE

Inclassable objet, à mi-chemin entre concert, pièce de théâtre et fi lm immersif, ce Karaoké condense tous les talents de Raphaël. Le chanteur quinquagénaire s’y livre comme jamais, avec une liberté folle. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Karaoké -Raphaël

L’événement L’Empreinte: Karaoké -Raphaël Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme