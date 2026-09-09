L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro Brive-la-Gaillarde
jeudi 18 mars 2027 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 19:00:00
fin : 2027-03-19
Date(s) :
2027-03-18 2027-03-19 2027-03-20
La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro
Philippe TORRETON Léna BRÉBAN
Philippe Torreton, immense comédien de théâtre, rêvait de jouer le rôle de Figaro. Léna Bréban le lui offre dans une mise en scène tourbillonnante et burlesque de cette folle journée en cinq actes. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro
L’événement L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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