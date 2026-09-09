Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-18 19:00:00

fin : 2027-03-19

Date(s) :

2027-03-18 2027-03-19 2027-03-20

La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro

Philippe TORRETON Léna BRÉBAN

Philippe Torreton, immense comédien de théâtre, rêvait de jouer le rôle de Figaro. Léna Bréban le lui offre dans une mise en scène tourbillonnante et burlesque de cette folle journée en cinq actes. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro

L’événement L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme