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L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro Brive-la-Gaillarde

jeudi 18 mars 2027 · Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 18 mars 2027
Fin
jeudi 18 mars 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-18 19:00:00
fin : 2027-03-19

Date(s) :
2027-03-18 2027-03-19 2027-03-20

La Folle Journée ou Le Mariage de Figaro
Philippe TORRETON Léna BRÉBAN
Philippe Torreton, immense comédien de théâtre, rêvait de jouer le rôle de Figaro. Léna Bréban le lui offre dans une mise en scène tourbillonnante et burlesque de cette folle journée en cinq actes.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro

L’événement L’Empreinte: La Folle journée ou le mariage de Figaro Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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