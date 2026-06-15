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L’Empreinte: La Planète sauvage Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: La Planète sauvage Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: La Planète sauvage Brive-la-Gaillarde jeudi 17 décembre 2026.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 17 décembre 2026

Fin : jeudi 17 décembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: La Planète sauvage

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 19:00:00
fin : 2026-12-17

Date(s) :
2026-12-17

La Planète sauvage
Sylvaine HÉLARY Orchestre national de jazz.
Tout à la fois ciné-concert, pièce de théâtre et création musicale pour enfants, ce spectacle s’appuie sur le légendaire fi lm futuriste de René Laloux et sa musique culte.
L’Orchestre National de Jazz à son meilleur !   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: La Planète sauvage

L’événement L’Empreinte: La Planète sauvage Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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