Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-05 20:00:00

fin : 2027-02-05

Date(s) :

2027-02-05 2027-02-06 2027-02-07

L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène LABICHE Jean-Christophe HEMBERT

Après son merveilleux Wendy et Peter Pan, Jean-Christophe Hembert reste dans l’atmosphère de l’Angleterre victorienne pour adapter cette comédie qui penche délicieusement vers le thriller. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine

L’événement L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme