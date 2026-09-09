L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine Brive-la-Gaillarde
vendredi 5 février 2027 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-05 20:00:00
fin : 2027-02-05
Date(s) :
2027-02-05 2027-02-06 2027-02-07
L’Affaire de la rue de Lourcine d’Eugène LABICHE Jean-Christophe HEMBERT
Après son merveilleux Wendy et Peter Pan, Jean-Christophe Hembert reste dans l’atmosphère de l’Angleterre victorienne pour adapter cette comédie qui penche délicieusement vers le thriller. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine
L’événement L’Empreinte: L’Affaire de la rue de Lourcine Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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