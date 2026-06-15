Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: L’Avenir des reflets

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-27 19:00:00

fin : 2027-04-28

Date(s) :

2027-04-27

L’avenir des reflets Lazare- Vita Nova

Convoquant mythes antiques et grandes figures de la Révolution française, Lazare imagine un théâtre virevoltant peuplé de fantômes, de musiques et d’utopies. Pour mieux sonder notre avenir… .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : L’Empreinte: L’Avenir des reflets

L’événement L’Empreinte: L’Avenir des reflets Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme