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L’Empreinte: L’Avenir des reflets Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: L’Avenir des reflets Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: L’Avenir des reflets Brive-la-Gaillarde mardi 27 avril 2027.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : mardi 27 avril 2027

Fin : mercredi 28 avril 2027

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: L’Avenir des reflets

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-27 19:00:00
fin : 2027-04-28

Date(s) :
2027-04-27

L’avenir des reflets Lazare- Vita Nova
Convoquant mythes antiques et grandes figures de la Révolution française, Lazare imagine un théâtre virevoltant peuplé de fantômes, de musiques et d’utopies. Pour mieux sonder notre avenir…   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: L’Avenir des reflets

L’événement L’Empreinte: L’Avenir des reflets Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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