L’Empreinte: L’Ombre d’un doute Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: L’Ombre d’un doute Brive-la-Gaillarde vendredi 15 janvier 2027.
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: L’Ombre d’un doute
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-15 20:00:00
fin : 2027-01-15
Date(s) :
2027-01-15
L’Ombre d’un doute.
Orchestre symphonique de l ‘Opéra de Limoges Nouvelle-Aquitaine- Direction Matthew STRAW
Le romantisme de Grieg, la puissance expressive de l’ultime symphonie de Mozart et l’audacieux concerto pour cordes de Bastien David. L’Orchestre symphonique de l’Opéra de Limoges choisit l’intensité pour ce programme de fête ! .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: L’Ombre d’un doute
L’événement L’Empreinte: L’Ombre d’un doute Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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