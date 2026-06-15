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L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey Brive-la-Gaillarde vendredi 29 janvier 2027.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : vendredi 29 janvier 2027

Fin : vendredi 29 janvier 2027

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-29 21:00:00
fin : 2027-01-29

Date(s) :
2027-01-29

Marion Rampal Song for Abbey .
Artiste vocale aux Victoires du Jazz 2022 pour son album Tissé, Marion Rampal est une songwriter totale qui nourrit un répertoire éminemment personnel et d’une luxuriante créativité.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey

L’événement L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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