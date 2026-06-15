Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-29 21:00:00

fin : 2027-01-29

Date(s) :

2027-01-29

Marion Rampal Song for Abbey .

Artiste vocale aux Victoires du Jazz 2022 pour son album Tissé, Marion Rampal est une songwriter totale qui nourrit un répertoire éminemment personnel et d’une luxuriante créativité. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey

L’événement L’Empreinte: Marion Rampal Song for Abbey Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme