Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Parad(i)s

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-21 19:00:00

fin : 2027-05-22

Date(s) :

2027-05-21 2027-05-22

Parad(i)s Marion MUZAC MZ PRODUCTIONS

Partageuse comme toujours, la chorégraphe Marion Muzac convie à une grande parade festive. Un rite collectif de danse, de marche et de musique. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Parad(i)s

L’événement L’Empreinte: Parad(i)s Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme