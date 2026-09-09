L’Empreinte: Parad(i)s Brive-la-Gaillarde
vendredi 21 mai 2027 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: Parad(i)s
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 19:00:00
fin : 2027-05-22
Date(s) :
2027-05-21 2027-05-22
Parad(i)s Marion MUZAC MZ PRODUCTIONS
Partageuse comme toujours, la chorégraphe Marion Muzac convie à une grande parade festive. Un rite collectif de danse, de marche et de musique. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
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English : L’Empreinte: Parad(i)s
L’événement L’Empreinte: Parad(i)s Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
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