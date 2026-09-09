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L’Empreinte: Parad(i)s Brive-la-Gaillarde

vendredi 21 mai 2027 · Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Parad(i)s Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
vendredi 21 mai 2027
Fin
vendredi 21 mai 2027
Heure de début
19:00:00
Adresse
Place Aristide Briand
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Parad(i)s

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-05-21 19:00:00
fin : 2027-05-22

Date(s) :
2027-05-21 2027-05-22

Parad(i)s Marion MUZAC MZ PRODUCTIONS
Partageuse comme toujours, la chorégraphe Marion Muzac convie à une grande parade festive. Un rite collectif de danse, de marche et de musique.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: Parad(i)s

L’événement L’Empreinte: Parad(i)s Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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