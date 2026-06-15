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L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde jeudi 10 décembre 2026.

Adresse : Place Aristide Briand

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 10 décembre 2026

Fin : samedi 12 décembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: The Genesis

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-12

Date(s) :
2026-12-10

The Genesis
COPENHAGEN COLLECTIVE
Des acrobates venu·es du monde entier s’allient pour la première fois dans le Copenhagen Collective. Une genèse centrée sur la puissance des corps et la synergie du groupe.   .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : L’Empreinte: The Genesis

L’événement L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme

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