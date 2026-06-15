Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: The Genesis

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-10 19:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-10

The Genesis

COPENHAGEN COLLECTIVE

Des acrobates venu·es du monde entier s’allient pour la première fois dans le Copenhagen Collective. Une genèse centrée sur la puissance des corps et la synergie du groupe. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: The Genesis

L’événement L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme