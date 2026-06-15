L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde jeudi 10 décembre 2026.
Brive-la-Gaillarde
L’Empreinte: The Genesis
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-10 19:00:00
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-12-10
The Genesis
COPENHAGEN COLLECTIVE
Des acrobates venu·es du monde entier s’allient pour la première fois dans le Copenhagen Collective. Une genèse centrée sur la puissance des corps et la synergie du groupe. .
Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : L’Empreinte: The Genesis
L’événement L’Empreinte: The Genesis Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme
À voir aussi à Brive-la-Gaillarde (Corrèze)
- Dégustation: Vin et grillades (Hotel Le Collonges) Brive-la-Gaillarde 19 juin 2026
- Avant Première MTG Marvel Heroes (Le Goblin) Brive-la-Gaillarde 19 juin 2026
- Games Gaillardes n° 69 Salle Dumazaud Brive-la-Gaillarde 19 juin 2026
- Récital poétique Matthias Vincenot & Étienne Champollion à L’Improviste Brive-la-Gaillarde 20 juin 2026
- Festival disques & BD’S (Halle Brassens) Brive-la-Gaillarde 21 juin 2026