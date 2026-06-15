Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte: Une Cerisaie

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-03 19:00:00

fin : 2027-03-04

Date(s) :

2027-03-03 2027-03-04

Une cerisaie.

Anton Tchekhov Aurélie VAN DEN DAELE Théâtre de l’Union CDN du Limousin

Dans un magnifique décor de pétales de fleurs de cerisier, Aurélie Van Den Daele monte Tchekhov pour la première fois. Une Cerisaie comme un rituel de passage collectif, non sans chants, fête et larmes. .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte: Une Cerisaie

L’événement L’Empreinte: Une Cerisaie Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme