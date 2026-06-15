Brive-la-Gaillarde

L’Empreinte:Concert de Sophia Liu

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-02 20:00:00

fin : 2027-04-02

Date(s) :

2027-04-02

Concert de Sophia Liu.

Avec quelles classe et virtuosité tranquille Sophia Liu, phénomène du piano mondial d’à peine dix-neuf ans, aborde Chopin et Liszt, deux compositeurs romantiques à la technique redoutable et à la folle expressivité ! .

Place Aristide Briand Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : L’Empreinte:Concert de Sophia Liu

L’événement L’Empreinte:Concert de Sophia Liu Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-06-15 par Brive Tourisme