L’endormi – Re – création version 100% féminine, Bleu Lavande – Le Totem, Avignon
mardi 7 juillet 2026 · Bleu Lavande - Le Totem · Avignon
Informations pratiques
L’endormi – Re – création version 100% féminine 7 – 23 juillet Bleu Lavande – Le Totem Vaucluse
Réservation auprès du lieu ou de la compagnie
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-07T11:40:00+02:00 – 2026-07-07T12:30:00+02:00
Fin : 2026-07-23T11:40:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00
J’ai dix ans.
Je m’appelle Victoire
C’est un drôle de prénom pour une fille d’ici je sais.
Le jour se lève.
Face à moi, il y a le lit vide d’Isaac.
Isaac c’est mon frère.
Isaac comme Isaac Newton.
Isaac est beau quand il sourit mais quand il est à court de mots, il ferme les poings et frappe. Ma mère dit qu’Isaac se repose. Quelque part. Ailleurs.
« Pourquoi Isaac il ne se repose pas ici, dans son lit ? » j’ai demandé.
– Tu poses trop de questions » m’a répondu maman »
Après une longue tournée Estelle Savasta recrée une version 100% féminine de ce récit rap pour la jeunesse.
C’est l’alternance d’un texte lumineux et de raps percutants pour raconter l’histoire d’une petite fille téméraire prête à beaucoup pour trouver sa vérité, pour mettre des mots sur ce qu’on lui cache.
C’est aussi une histoire de fratrie, d’ami.es, et de cerf-volants.
Mise en scène Estelle Savasta
Avec Ashley Biscette aka Ash to the eye et Chloé Legrand
Texte Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (rap) Musique Valentin Durup
Bleu Lavande – Le Totem 20 avenue Monclar – 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-totem.com/reservations-professionnelles-off-2026/ »}]
Cie Hippolyte a mal au coeur – Estelle SAVASTA Récit rap jeunesse
Illustrateur particulier
À voir aussi à Avignon (Vaucluse)
- Le Schpountz (Marcel Pagnol), Chapelle des Templiers • Le Petit Louvre, Avignon 3 juillet 2026
- Relatum Lee Ufan au Palais des Papes place du Palais Avignon 3 juillet 2026
- ZOOM, Théâtre du Girasole, Avignon 3 juillet 2026
- L’opium réside dans le pixel, LaScierie, Avignon 3 juillet 2026
- Souvenirs d’un jeune homme, Salle Van Gogh • Le Petit Louvre, Avignon 3 juillet 2026