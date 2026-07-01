L’endormi – Re – création version 100% féminine, Bleu Lavande – Le Totem, Avignon

Informations pratiques

L’endormi – Re – création version 100% féminine 7 – 23 juillet Bleu Lavande – Le Totem Vaucluse

Réservation auprès du lieu ou de la compagnie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-07T11:40:00+02:00 – 2026-07-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-07-23T11:40:00+02:00 – 2026-07-23T12:30:00+02:00

J’ai dix ans.

Je m’appelle Victoire

C’est un drôle de prénom pour une fille d’ici je sais.

Le jour se lève.

Face à moi, il y a le lit vide d’Isaac.

Isaac c’est mon frère.

Isaac comme Isaac Newton.

Isaac est beau quand il sourit mais quand il est à court de mots, il ferme les poings et frappe. Ma mère dit qu’Isaac se repose. Quelque part. Ailleurs.

« Pourquoi Isaac il ne se repose pas ici, dans son lit ? » j’ai demandé.

– Tu poses trop de questions » m’a répondu maman »

Après une longue tournée Estelle Savasta recrée une version 100% féminine de ce récit rap pour la jeunesse.

C’est l’alternance d’un texte lumineux et de raps percutants pour raconter l’histoire d’une petite fille téméraire prête à beaucoup pour trouver sa vérité, pour mettre des mots sur ce qu’on lui cache.

C’est aussi une histoire de fratrie, d’ami.es, et de cerf-volants.

Mise en scène Estelle Savasta

Avec Ashley Biscette aka Ash to the eye et Chloé Legrand

Texte Sylvain Levey (récit) et Marc Nammour (rap) Musique Valentin Durup

Bleu Lavande – Le Totem 20 avenue Monclar – 84000 AVIGNON Avignon 84000 Quartier Nord Rocade Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.le-totem.com/reservations-professionnelles-off-2026/ »}]

Cie Hippolyte a mal au coeur – Estelle SAVASTA Récit rap jeunesse

Illustrateur particulier