L’enfant qui n’avait pas peur des loups, mais très peur de grandir 16 Quai De Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 7e Arrondissement

L’enfant qui n’avait pas peur des loups, mais très peur de grandir

Du lundi 1er au vendredi 5 mars 2027 à partir de 14h30.

Mercredi 10 mars 2027 à partir de 14h30.

Samedi 13 mars 2027 à partir de 14h30. 16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-01 14:30:00

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-01 2027-03-10 2027-03-13

Cette histoire se présente comme un conte initiatique.

Jeanne est une petite fille solitaire. Elle aime jouer à “avoir peur” et s’inventer des histoires. Dans son univers onirique, il se trouve que le loup, animal emblématique et terrifiant des contes, est là. Mais ce loup là ne fait pas peur. Il est même attachant malgré ses airs sérieux et sa colère à l’égard des hommes. Jeanne se moque facilement. Elle se sent forte. Pourtant, une chose terrifie l’enfant… une chose qu’elle a du mal à s’avouer. Jeanne a terriblement peur de grandir.



Mais quoi de plus normal ?



Le loup, comme une figure paternelle, explique à Jeanne que certaines peurs sont très avouables. Et que lui même… a un petit peu peur parfois. Avouer ses peurs voilà un premier pas de fait pour les affronter.





Ecriture et mise en scène Sandra Trambouze

Avec Jeanne Peltier-Lanovsky, Eric Bernard, Jean-Marc Fillet et Jérôme Beaufils (en alternance) .

16 Quai De Rive Neuve 13007 marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

This story is presented as a coming-of-age tale.

L’événement L’enfant qui n’avait pas peur des loups, mais très peur de grandir Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-23 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille