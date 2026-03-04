Lenny, Auditorium de Seynod, Seynod

Lenny Dimanche 15 mars, 18h30 Auditorium de Seynod Upper Savoy

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-15T18:30:00+01:00 – 2026-03-15T20:21:00+01:00

Fin : 2026-03-15T18:30:00+01:00 – 2026-03-15T20:21:00+01:00

En mars : Dustin Hoffman !

Auditorium de Seynod 1 Place de l’Hôtel de Ville, Seynod Seynod 74600 Upper Savoy Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1224#showmovie?id=68EKY »}]

Film du dimanche soir – Après la mort du comique américain le plus célèbre et le plus controversé des années 60, un intervieweur recueille les témoignages de ses proches et tente de retracer sa vie… Auditorium de Seynod Lenny