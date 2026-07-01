L’Entracte musical Loudéac
mercredi 22 juillet 2026 · Loudéac
Informations pratiques
Loudéac
L’Entracte musical
Square Abbé Robin Loudéac Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
L’entracte musical, c’est une soirée/deux concerts.
Deux mercredis Deux groupes chaque soir pour découvrir ou redécouvrir la musique bretonne et autres styles musicaux. Ambiance garantie avec des sons qui feront danser tout le monde !
Square Abbé Robin (foyer municipal en cas de pluie) pour les mercredis. Buvette et restauration assurées par les caves et les bars loudéaciens, les restaurateurs et les traiteurs locaux.
Ce mercredi, 2 groupes
19h Madelyn Ann Pop-rock breton
Madelyn Ann est un groupe breton. La voix douce et puissante de Madeline Anne, la chanteuse, donne à la langue bretonne des sonorités anglaises ou scandinaves qui nous transportent et nous font rêver.
20h30 Red Cardell
Un groupe de musique populaire ouvert sur le monde . Inclassable, la musique de ces Quimperois est un mélange de musique bretonne, de musique slave, latine ou berbère avec du blues, de rock, du folk, du punk et de la chanson française. .
Square Abbé Robin Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 85 00
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English :
L’événement L’Entracte musical Loudéac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Centre
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