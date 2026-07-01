Informations pratiques

Loudéac

L’Entracte musical

Square Abbé Robin Loudéac Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

L’entracte musical, c’est une soirée/deux concerts.

Deux mercredis Deux groupes chaque soir pour découvrir ou redécouvrir la musique bretonne et autres styles musicaux. Ambiance garantie avec des sons qui feront danser tout le monde !

Square Abbé Robin (foyer municipal en cas de pluie) pour les mercredis. Buvette et restauration assurées par les caves et les bars loudéaciens, les restaurateurs et les traiteurs locaux.

Ce mercredi, 2 groupes

19h Madelyn Ann Pop-rock breton

Madelyn Ann est un groupe breton. La voix douce et puissante de Madeline Anne, la chanteuse, donne à la langue bretonne des sonorités anglaises ou scandinaves qui nous transportent et nous font rêver.

20h30 Red Cardell

Un groupe de musique populaire ouvert sur le monde . Inclassable, la musique de ces Quimperois est un mélange de musique bretonne, de musique slave, latine ou berbère avec du blues, de rock, du folk, du punk et de la chanson française. .

Square Abbé Robin Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 66 85 00

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English :

L’événement L’Entracte musical Loudéac a été mis à jour le 2026-07-01 par Office de tourisme Bretagne Centre