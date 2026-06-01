L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Brasserie Zebra, Brasserie Zebra, Preignac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Brasserie Zebra Samedi 6 juin, 10h00 Brasserie Zebra Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Implantée à Preignac, la Brasserie Zebra est un acteur dynamique du monde brassicole, porté par une quête incessante d’innovation. Spécialisée dans les bières craft d’inspiration américaine, elle se distingue par une sélection rigoureuse de houblons rares et une volonté de créer des saveurs uniques. Chaque brassin est le fruit d’une recherche approfondie, où la science et l’art du brassage se rencontrent pour donner naissance à des bières singulières.

Visite sur inscription obligatoire, places limitées à 20 personnes, gratuit.

Inscription via formulaire sur le site de la Communauté de communes Convergence Garonne.

Possibilité de se garer à proximité sur un parking

Brasserie Zebra 33210 Preignac Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@brasseriezebra.fr »}]

Venez visiter une brasserie novatrice au cœur de Preignac

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