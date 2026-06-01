Visite de la brasserie Zebra, Brasserie Zebra, Preignac
Visite de la brasserie Zebra, Brasserie Zebra, Preignac samedi 6 juin 2026.
Visite de la brasserie Zebra Samedi 6 juin, 16h30 Brasserie Zebra Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
La brasserie Zebra vous ouvre ses portes pour une visite commentée des lieux samedi 6 juin à 16h30 (sur inscription). Benoit, gérant de la brasserie, vous expliquera comment on fabrique la bière de A à Z
Cette brasserie novatrice, implantée au cœur de Preignac, est un acteur dynamique du monde brassicole, porté par une quête incessante d’innovation. Spécialisée dans les bières craft d’inspiration américaine, elle se distingue par une sélection rigoureuse de houblons rares et une volonté de créer des saveurs uniques. Chaque brassin est le fruit d’une recherche approfondie, où la science et l’art du brassage se rencontrent pour donner naissance à des bières singulières.
Possibilité de se garer à proximité sur un parking
Brasserie Zebra 33210 Preignac Preignac 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine
Visite de la brasserie Zebra
DR
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