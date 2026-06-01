L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château de Potiron, Château de Potiron, Capian

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château de Potiron 6 et 7 juin Château de Potiron Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Château de Potiron vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe du partage : visites du chai, dégustations de nos vins et découverte de nos dernières nouveautés, jambon à la broche le midi et animations autour du vin, dans une ambiance festive au cœur de notre vignoble.

Niché au creux des vallons de l’Entre-Deux-Mers, le Château de Potiron est une propriété viticole familiale depuis trois générations. Une belle histoire de passion, que Marlène Schmidt, fille d’un négociant danois, fait vivre depuis des années.

Que vous soyez amateurs d’œnotourisme ou à la recherche d’un site exceptionnel pour votre anniversaire ou vos vacances, le Château de Potiron vous ouvre ses portes et son cœur.

Château de Potiron D140 33550 Capian Capian 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « ms@chateau-de-potiron.com »}]

Château de Potiron vous ouvre ses portes pour un week-end placé sous le signe du partage

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