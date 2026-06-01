L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Domaine de Darbalot, Domaine de Darbalot Chemin de Darbalot, Capian

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Domaine de Darbalot 6 et 7 juin Domaine de Darbalot Chemin de Darbalot Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Journées sous le signe du développement durable. Animations, visites, jeux. Possibilité de déjeuner sur place.

C’est à une vingtaine de kilomètres de Bordeaux au coeur de la région Entre-Deux-Mers que se situe le Domaine de Darbalot. Installée sur la modeste commune de Capian, cette exploitation viticole à l’échelle humaine (environ 30 hectares) produit des vins d’une grande qualité capable de satisfaire aux goûts des amateurs les plus exigeants. Ici, il n’est pas question de production industrielle mais d’une passion nourrie de père en fils, d’un savoir faire familial respectueux de la terre et d’un coeur à l’ouvrage jamais démenti. Autant méticuleux dans la réalisation de ses Premières Côtes de Bordeaux que dans son Clairet, son Cadillac ou son Blanc Sec, le Domaine de Darbalot distribue ses vins à travers la France et l’Europe à une clientèle ayant un jour eu l’occasion de gouter et d’aimer.

Enfin, si vous passez dans notre belle région n’hésitez pas à venir visiter notre chai, vous apprècierez -nous en sommes certains- l’accueil qui vous sera réservé.

Domaine de Darbalot Chemin de Darbalot 33550 Capian Capian 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@domainededarbalot.com »}]

LSD coutellerie pour aiguiser vos outils, exposition des peintures de Marie-Christine Lapassere.

DR