L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château du Payre, Château Suau, Capian

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château du Payre 6 et 7 juin Château Suau Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Randonnée le dimanche à 10h suivi d’un apéritif offert, un méchoui (sur réservation) et vieilles voitures le dimanche.

Méchoui sur réservation

Le Château Suau est aujourd’hui une belle propriété de 82 hectares, située au sud du village de Capian , à 35 km de Bordeaux. Les 66 hectares de vignes , d’un seul tenant, cernent les bâtiments d’exploitation. Le vignoble produit des vins dans les appellations Cadillac Côtes de Bordeaux, Côtes de Bordeaux, Bordeaux blanc sec et rosé, & Cadillac liquoreux.

Château Suau 600 Suau 33550 Capian Capian 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateausuau.com »}]

Randonnée dans Le Château Suau suivi d’un apéritif

DR