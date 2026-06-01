L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Peyruche, Château La Peyruche, Langoiran
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Peyruche, Château La Peyruche, Langoiran samedi 6 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Peyruche 6 et 7 juin Château La Peyruche Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Nous tenons à conserver le caractère de nos parcelles, afin de laisser s’exprimer les différences des sols et des cépages. Au Chai, ce sont une trentaine de cuves thermorégulées de différentes tailles, une soixantaine de barriques en chêne régulièrement renouvelées, issues de diverses tonnelleries françaises, ainsi que quatre amphores, qui viennent accueillir les Rouges et les Blancs pour les fermentations et leur élevage. Elles nous permettent d’obtenir différents lots qui composeront les futurs assemblages ainsi que les cuvées mono-cépages. De ces échantillons (une trentaine de lots issus de nos diverses parcelles), naissent les vins qui composent notre gamme.
Château La Peyruche 4 la Peyruche 33550 Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-lapeyruche.com »}]
Ferme – Château, Visite, balade guidée, rando, Portes ouvertes, Samedi 6 Juin, Dégustation de produits locaux, Dimanche 7 Juin
DR
À voir aussi à Langoiran (Gironde)
- Dégustation, visite des chais et du vignoble Domaine de la Peyruche Langoiran 6 juin 2026
- L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Langoiran, Château Langoiran 16 route du lieu dit le pied du château, Langoiran 6 juin 2026
- Déjeuner vigneron et visite dégustation Château Langoiran Langoiran 6 juin 2026
- Portes ouvertes du jardin de Pommarède-Langoiran Parc de Pommarède à Langoiran Langoiran 7 juin 2026
- 3# Journée gras, délices & gourmandises École maternelle Langoiran 6 décembre 2026