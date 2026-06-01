L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Langoiran, Château Langoiran 16 route du lieu dit le pied du château, Langoiran

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Langoiran 6 et 7 juin Château Langoiran 16 route du lieu dit le pied du château Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

La famille Gonfrier produit des vins respectueux de l’environnement en conduisant leurs vignes de manière raisonnée et avec une vinification qui cherche, jours après jours, à respecter l’identité de chaque vins. Il est possible aussi d’acheter certains produits des Vignobles Gonfrier présentés à la Boutique. Les Vignobles Gonfrier bénéficient de l’adhésion à la charte « Vignobles et Chais en Bordelais ». L’équipe des Vignobles Gonfrier reste à votre disposition pour toute demande exclusive et l’accueil de groupes.

Château Langoiran 16 route du lieu dit le pied du château 33550 Langoiran Langoiran 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « contact@chateau-langoiran.com »}]

Venez partager un moment convivial sur notre terrasse panoramique ! Déjeuner vigneron le samedi et le dimanche midi, sur réservation

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