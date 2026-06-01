L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Prioulette, Château La Prioulette, Saint-Maixant

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château La Prioulette 6 et 7 juin Château La Prioulette Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

En 1565, La Prioulette et inscrite sur un acte officiel déposé en mairie. Il s’agit d’une parcelle appartenant aux Jésuites de Bordeaux.

Le premier bâtiment apparaît au XVIème siècle sur la parcelle sud du coteau et se limite à une simple bâtisse de cultivateur. A cette époque, deux noms semblent indiquer le même lieu : la Prieulette ou Haut Piis (haut pin en patois local).

Le domaine grandit au XVIIème siècle : la propriété se compose alors d’une maison de cultivateur, d’un chai, d’un cuvier et de plusieurs hectares de vignes.

En 1911, lors de l’acquisition du domaine par Monsieur Pierre Bord, celui-ci consiste en une maison de maître, divers bâtiments d’exploitation séparés de la maison, d’un cuvier, d’un chai, d’une écurie et d’un grenier à foin ainsi que de 8 hectares de vignes.

PROGRAMME

Jeux de piste dans les vignes et jeux de plein air pour les enfants. Vue panoramique sur la vallée de la Garonne. Des tables sont mises à disposition pour les déjeuners.

Place de parking

Château La Prioulette 52 route de Malagar 33490 Saint-Maixant Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « laprioulette@laprioulette.fr »}]

C’est le début des aventures de la famille Bord, dont les descendants, Yves et Valérie Jallon vous accueillent aujourd’hui au domaine de la Prioulette.

DR