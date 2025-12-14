Musica Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant

Musica Malagar

Musica Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant samedi 6 juin 2026.

Musica Malagar

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-07

Date(s) :
2026-06-06

Concerts par les étudiants en musique de chambre du Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux.

Programme et réservation malagar.fr   .

Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17  accueil@malagar.fr

English : Musica Malagar

L’événement Musica Malagar Saint-Maixant a été mis à jour le 2025-12-11 par La Gironde du Sud