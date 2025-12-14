Musica Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant
Musica Malagar Centre François Mauriac de Malagar Saint-Maixant samedi 6 juin 2026.
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant Gironde
Concerts par les étudiants en musique de chambre du Conservatoire Jacques Thibaud de Bordeaux.
Programme et réservation malagar.fr .
Centre François Mauriac de Malagar 17 route de Malagar Saint-Maixant 33490 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 17 17 accueil@malagar.fr
