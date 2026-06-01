L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Le sens, Château Le Sens 27 chemin de Caucetey, Saint-Caprais-de-Bordeaux

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Le sens 6 et 7 juin Château Le Sens 27 chemin de Caucetey Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Depuis le 18ème siècle ma famille de viticulteurs travaille avec amour le terroir du Château LE SENS. Il s’agit de parcelles en pentes bien exposées dans l’aire géographique des Premières Côtes de Bordeaux cultivées selon le cahier des charges de l’agriculture biologique (Ecocert). Huit générations de vignerons se succèderont ici et me transmettront leur savoir-faire que je n’hésite pas parfois à remettre en question. Au fil du temps un encépagement exceptionnel de vignes basses s’est constitué avec une majorité de vignes âgées. C’est ce qui nous distingue de la majorité de nos collègues. Du Malbec ou de la Muscadelle sont toujours entretenus ici par exemple. Les plus vieux ceps ont 70 ans et permettent des assemblages très qualitatifs. Ces vins, les meilleurs millésimes, sont stockés une dizaine d’années dans un chai spécialement dédié à cet effet avant de finir sur votre table de fête.

Château Le Sens 27 chemin de Caucetey 33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux Saint-Caprais-de-Bordeaux 33880 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « vignoblescourreges@gmail.com »}]

Visite du chai familial, dégustation des vins, le samedi de 15h à 18h guitare accoustique avec Jérôme Paris.

DR