L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Pascot, Château Pascot, Latresne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Pascot 6 et 7 juin Château Pascot Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le vignoble étant notre lieu de vie, nous tenons particulièrement à préserver notre environnement. Nos objectifs principaux sont d’élaborer des vins de qualité tout en respectant notre terroir et notre environnement.

Château Pascot 16 chemin du moulin de Rambal 33360 Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « tt@chateau-carignan.com »}]

Ferme – Château, Visite, balade guidée, rando, Portes ouvertes

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