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L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Pascot, Château Pascot, Latresne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Pascot, Château Pascot, Latresne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Pascot, Château Pascot, Latresne samedi 6 juin 2026.

Lieu : Château Pascot

Adresse : 16 chemin du moulin de Rambal 33360 Latresne

Ville : 33360 Latresne

Département : Gironde

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Pascot 6 et 7 juin Château Pascot Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le vignoble étant notre lieu de vie, nous tenons particulièrement à préserver notre environnement. Nos objectifs principaux sont d’élaborer des vins de qualité tout en respectant notre terroir et notre environnement.

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Ferme – Château, Visite, balade guidée, rando, Portes ouvertes

DR

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