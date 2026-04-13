Visite guidée de la chartreuse et du parc, Parc de la chartreuse de Valrose, Latresne

Visite guidée de la chartreuse et du parc Dimanche 7 juin, 11h00, 15h00 Parc de la chartreuse de Valrose Gironde

7€, gratuit -18 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T15:00:00+02:00 – 2026-06-07T16:30:00+02:00

Visite guidée de la chartreuse et du parc.

Parc de la chartreuse de Valrose 41 chemin du Bord de l’Eau, 33360 Latresne Latresne 33360 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 40 05 49 04 Les cinq hectares de parc, qui entourent la chartreuse de Valrose située au bord de la Garonne, offrent de belles perspectives. L’ensemble est agrémenté d’un étang, d’un bassin, d’un potager et d’un pigeonnier.

Superficie : 5 ha. Accessible aux personnes à mobilité réduite

Visite guidée de la chartreuse et du parc.

© Parc de la chartreuse de Valrose