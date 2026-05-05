L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – GAUJARD Créations – Création et production de rosiers, GAUJARD Créations, Latresne

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – GAUJARD Créations – Création et production de rosiers Dimanche 7 juin, 10h00 GAUJARD Créations Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Stand ouvert à tous

Accès au Château Brethous

Je suis créatrice de rosiers, métier qui se transmet de générations en générations dans notre famille de pépiniéristes depuis 1650. Venez découvrir nos dernières variétés créées, « Notre-Dame de Paris » et « Festival Chopin à Paris » !

GAUJARD Créations Place de la Mairie 33360 Latresne Latresne 33360 La Seleyre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Présentation de mon métier de créatrice de roses et vente de variétés uniques de rosiers en pot. Conseils de plantation et de soins des rosiers.

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