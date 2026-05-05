L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – GAUJARD Créations – Création et production de rosiers, GAUJARD Créations, Latresne
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – GAUJARD Créations – Création et production de rosiers, GAUJARD Créations, Latresne dimanche 7 juin 2026.
L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – GAUJARD Créations – Création et production de rosiers Dimanche 7 juin, 10h00 GAUJARD Créations Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
PROGRAMME
Stand ouvert à tous
Accès au Château Brethous
Je suis créatrice de rosiers, métier qui se transmet de générations en générations dans notre famille de pépiniéristes depuis 1650. Venez découvrir nos dernières variétés créées, « Notre-Dame de Paris » et « Festival Chopin à Paris » !
GAUJARD Créations Place de la Mairie 33360 Latresne Latresne 33360 La Seleyre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Présentation de mon métier de créatrice de roses et vente de variétés uniques de rosiers en pot. Conseils de plantation et de soins des rosiers.
DR