L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Rozier-Morillons, Château Rozier-Morillons 2280 route des Coteaux, Donzac

L’Entre-deux-Mers fête l’Agriculture & l’Alimentation – Château Rozier-Morillons 6 et 7 juin Château Rozier-Morillons 2280 route des Coteaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

PROGRAMME

Visite des chais animée par un œnologue. Ouverture exceptionnelle d’anciens millè simes. 20% du montant des achats reservés à une association pour la construction d’un puit au Burkina Faso.

Découvrez l’authenticité de nos vins Cadillac Côtes de Bordeaux, Premières Côtes de Bordeaux et Cadillac, fruit de 6 générations de vignerons, de savoir-faire et de passion pour la vigne et le vin.

Château Rozier-Morillons 2280 route des Coteaux 33410 Donzac Donzac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « jc.crachereau@orange.fr »}]

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