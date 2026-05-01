L’Envol en Poésie et Lectures Médiathèque Mornac-sur-Seudre

Mornac-sur-Seudre

L’Envol en Poésie et Lectures

Médiathèque 46 Rue du Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08 18:30:00

Date(s) :

2026-05-08

Par le collectif Les Sauvagesses



Tout public.

Entrée libre

.

Médiathèque 46 Rue du Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 79 01

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English :

By the Les Sauvagesses collective



Open to all.

Free admission

L’événement L’Envol en Poésie et Lectures Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique