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L’Envol en Poésie et Lectures Médiathèque Mornac-sur-Seudre

L’Envol en Poésie et Lectures Médiathèque Mornac-sur-Seudre vendredi 8 mai 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 46 Rue du Port

Ville : 17113 Mornac-sur-Seudre

Département : Charente-Maritime

Début : vendredi 8 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mornac-sur-Seudre

L’Envol en Poésie et Lectures

Médiathèque 46 Rue du Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 18:30:00

Date(s) :
2026-05-08

Par le collectif Les Sauvagesses

Tout public.
Entrée libre
  .

Médiathèque 46 Rue du Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 79 01 

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English :

By the Les Sauvagesses collective

Open to all.
Free admission

L’événement L’Envol en Poésie et Lectures Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique

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