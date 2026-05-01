L’Envol en Poésie et Lectures Médiathèque Mornac-sur-Seudre
L’Envol en Poésie et Lectures Médiathèque Mornac-sur-Seudre vendredi 8 mai 2026.
Mornac-sur-Seudre
L’Envol en Poésie et Lectures
Médiathèque 46 Rue du Port Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 18:30:00
fin : 2026-05-08 18:30:00
Date(s) :
2026-05-08
Par le collectif Les Sauvagesses
Tout public.
Entrée libre
.
Médiathèque 46 Rue du Port Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 67 79 01
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English :
By the Les Sauvagesses collective
Open to all.
Free admission
L’événement L’Envol en Poésie et Lectures Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-04-28 par Royan Atlantique
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