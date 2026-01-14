Foire aux Livres Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre

Foire aux Livres

Salle des Fêtes 5 Route de plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime

Début : 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

2026-02-07

Foire aux livres à Mornac-sur-Seudre, organisée par la médiathèque, à partir de 9h00.

Salle des Fêtes 5 Route de plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 17 06 bibli@mairie-mornac-sur-seudre.fr

English :

Book fair in Mornac-sur-Seudre, organized by the media library, from 9:00 am.

L’événement Foire aux Livres Mornac-sur-Seudre a été mis à jour le 2026-01-14 par Royan Atlantique