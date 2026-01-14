Foire aux Livres Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre
Foire aux Livres Salle des Fêtes Mornac-sur-Seudre samedi 7 février 2026.
Foire aux Livres
Salle des Fêtes 5 Route de plordonnier Mornac-sur-Seudre Charente-Maritime
Début : 2026-02-07 09:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07
Foire aux livres à Mornac-sur-Seudre, organisée par la médiathèque, à partir de 9h00.
Salle des Fêtes 5 Route de plordonnier Mornac-sur-Seudre 17113 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 05 17 06 bibli@mairie-mornac-sur-seudre.fr
Book fair in Mornac-sur-Seudre, organized by the media library, from 9:00 am.
