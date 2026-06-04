L’épée et le lys festival international d’opéra baroque null Rue de l’Hôtel-Dieu Beaune

Beaune

L’épée et le lys festival international d’opéra baroque

null Rue de l’Hôtel-Dieu Salle des Pôvres Beaune Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 21:30:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Musiques pour le Jugement dernier de Rogier van der Weyden

En 1443, le chancelier Nicolas Rolin commande au plus grand peintre de son temps un Jugement dernier, sublime objet de pénitence pour les malades de la salle des Pôvres. Juste avant que le retable beaunois ne s’absente quelques années pour une restauration fondamentale, les jeunes chanteurs anglais de Fount & Origin en imaginent la musique, entre enfer et paradis, entre l’épée et le lys.

DISTRIBUTION

Fount & Origin

James Tomlinson, direction

1h15 sans entracte .

null Rue de l’Hôtel-Dieu Salle des Pôvres Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement L’épée et le lys festival international d’opéra baroque Beaune a été mis à jour le 2026-06-02 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)