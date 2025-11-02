L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée Sarlat-la-Canéda
L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée Sarlat-la-Canéda mercredi 6 mai 2026.
L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06
fin : 2026-05-06
Date(s) :
2026-05-06
FESTIVAL AVIGNON OFF 2024
L’épopée de Pénélope est l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse.
Pénélope attend Ulysse, son cher mari, depuis vingt ans. Pendant ce temps elle tricote des paniers entiers de pelotes.
Elle parle à son chat Claude. Elle écoute la radio, surtout l’horoscope. Mais un jour en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille à tricoter…
Spectacle de marionnettes, accordéon et chant à trois voix où Pénélope va raccommoder la mer à sa manière et reprendre les mailles de sa vie. .
Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49
English : L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée
German : L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée
Italiano :
Espanol : L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée
L’événement L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2025-10-30 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir