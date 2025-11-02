L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée Sarlat-la-Canéda

L’ÉPOPÉE DE PÉNÉLOPE, Une Odyssée tricotée

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Début : 2026-05-06

fin : 2026-05-06

2026-05-06

FESTIVAL AVIGNON OFF 2024

L’épopée de Pénélope est l’Odyssée d’Ulysse vécue par son épouse.

Pénélope attend Ulysse, son cher mari, depuis vingt ans. Pendant ce temps elle tricote des paniers entiers de pelotes.

Elle parle à son chat Claude. Elle écoute la radio, surtout l’horoscope. Mais un jour en tirant sur son fil, un poisson en laine frétille au bout de l’aiguille à tricoter…

Spectacle de marionnettes, accordéon et chant à trois voix où Pénélope va raccommoder la mer à sa manière et reprendre les mailles de sa vie. .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

