Domrémy-la-Pucelle

L’épopée des héros défendez le royaume avec Jeanne

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle Vosges

Tarif : – – EUR

3.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-08 14:30:00

fin : 2026-07-08 17:00:00

Date(s) :

2026-07-08

Jeu de société pour les 10 à 14 ans.

Participez à une grande aventure sur le thème de la chevauchée de Jeanne d’Arc !

Inspirée de jeux de société et de jeux de rôle, cette épopée originale vous amènera à aider l’héroïne à délivrer la France. Mais gare aux trahisons et aux obstacles sur le chemin de la gloire !

Réservations obligatoires au site de la Maison Natale ou sur la boutique en ligne de l’Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.Enfants

3.5 .

2 rue de la Basilique Domrémy-la-Pucelle 88630 Vosges Grand Est +33 3 29 06 95 86 maisonjeannedarc@vosges.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Board game for 10- to 14-year-olds.

Take part in a great adventure on the theme of Joan of Arc’s ride!

Inspired by board games and role-playing, this original epic will have you helping the heroine to deliver France. But beware of treachery and obstacles on the road to glory!

Reservations required on the Maison Natale website or on the online store of the Office de Tourisme de l’Ouest des Vosges.

L’événement L’épopée des héros défendez le royaume avec Jeanne Domrémy-la-Pucelle a été mis à jour le 2026-04-30 par OT DE L’OUEST DES VOSGES